Indeksi v New Yorku ob velikih padcih cen nafte neenotno

New York, 23. novembra - Dan na newyorških borzah se je začel z neenotnim gibanjem osrednjih indeksov. Cene nafte, ki so se danes pocenile za več kot pet odstotkov, so botrovale padcu delnic velikih energetskih podjetij, medtem pa trgovcem dobro kaže na t.i. črni petek, ki označuje začetek predpraznične nakupovalne sezone.