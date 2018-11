Lokalne volitve v Mariboru: Arsenovič novi, Kangler stari obraz v tekmi za župana

Franc Kangler: 53-letni Mariborčan je po izobrazbi pravnik. Na volitvah kandidira s podporo svoje NLS, podprle so ga tudi SDS, SLS in SNS. Nekoč policist, nato poslanec DZ je prvič postal mariborski župan leta 2006. Štiri leta kasneje so mu volivci že v prvem krogu zaupali nov mandat, ki pa ga ni speljal do konca. Po vrsti kazenskih ovadb zoper njega in postavitvi spornih izjemno dragih radarjev v mestu so se namreč jeseni 2012 v mestu zvrstili protesti, več tisoč ljudi je zahtevalo njegov odstop in to so na koncu tudi dosegli. Zamere so danes pri mnogih Mariborčanih očitno pozabljene, saj so Kanglerju v prvem krogu volitev zaupali 31 odstotkov glasov oziroma drugo mesto med 18 kandidati. Medtem je padla tudi večina sodnih postopkov zoper njega.

Saša Arsenovič: 52-letni pravnik je kot kandidat SMC uspel v prvem krogu volitev premagati vse tekmece z 38 odstotki podpore. Je nov obraz v politiki, med Mariborčani pa poznan kot uspešen podjetnik z več gostinskimi lokali v središču mesta. Za skrb za kulturno dediščino mesta je dobil tudi priznanje Slovenskega konservatorskega društva. Ko je bil star eno leto, se je njegova družina iz Slovenske Bistrice preselila v Maribor, v mladosti pa je več let živel v Nemčiji, kjer je igral tenis in vodil teniško šolo. Kljub politični neizkušenosti verjame, da lahko preseže strankarske delitve. Zagotavlja, da je nadstrankarski in da je njegova vizija bolj podjetniška. Za razliko od Kanglerja, ki je nagovarjal predvsem "male ljudi" na obrobju, Arsenovič pooseblja bolj meščanski del prebivalstva.