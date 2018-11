Pogrešajo 17-letnega Leona Zorca iz Črnomlja

Maribor, 23. novembra - Mariborski policisti iščejo 17-letnega Leona Zorca iz mladinskega doma v Moškanjcih v občini Gorišnica s stalnim prebivališčem v Črnomlju. Pogrešanega so nazadnje videli danes ob 11. uri. Če pogrešanega kdorkoli opazi, naj to sporoči na najbližjo policijsko postajo oziroma na številko 113, so sporočili s Policijske uprave Maribor.