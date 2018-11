Skupina Istrabenz v devetih mesecih z rastjo prihodkov

Koper, 23. novembra - Skupina Istrabenz je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 24,84 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Večino prihodkov skupine, in sicer 99,72 odstotka, so ustvarili v turistični dejavnosti. Skupina je med januarjem in septembrom ustvarila 807 evrov čistega dobička.