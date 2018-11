Ljubljanska borza: Indeks pridobil tretjino odstotka

Ljubljana, 23. novembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,54 milijona evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice NLB, Cinkarne, Petrola in Krke. Indeks je pridobil tretjino odstotka, in sicer na račun Intereurope, Krke, Luke Koper, NLB, Petrola in Triglava. Navzdol pa so se obrnile delnice Cinkarne, Save Re, Telekoma in Uniorja.