V Savi v Kranju ribič našel 2000 let star rimski nagrobnik

Kranj, 24. novembra - Ribič Jure Meden je ta teden med ribolovom v reki Savi v bližini Savskega otoka v Kranju v vodi opazil nenavaden kamen, za katerega se je izkazalo, da je skoraj 2000 let star rimski nagrobni spomenik. Gasilci so pomagali kamen dvigniti iz reke in ga prepeljati v prostore restavratorskega centra, kjer ga bodo strokovnjaki podrobneje preučili.