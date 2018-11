Keanu Reeves ima vlogo v filmu Svet igrač 4

Los Angeles, 26. novembra - Tim Allen, Ken Kozmoblisk v animiranih filmih Svet igrač, je v pogovorni oddaji z Jimmyjem Fallonom razkril nekaj podrobnosti o nadaljevanju omenjene franšize. Med drugim tudi to, da bo glas enemu izmed likov posodil Keanu Reeves. Ob tem je namignil, da je Reeves prevzel vlogo, podobno njegovi, in da bo Svet igrač 4 "globok in ganljiv" film.