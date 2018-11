V Parizu razstava o Michaelu Jacksonu

Pariz, 25. novembra - V pariškem muzeju Grand Palais je na ogled razstava o Michaelu Jacksonu. Pop zvezdnik je bil eden najbolj pogosto upodabljanih osebnosti na svetu, upodobili so ga od Keitha Haringa in Andyja Warhola do Davida LaChapellea in Yan Pei-Minga. Izbor del več kot 40 umetnikov in fotografov, ki je prikazan, ilustrira njegov vpliv na umetnost.