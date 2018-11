V CD danes še zadnja priložnost za obisk Slovenskega knjižnega sejma

Ljubljana, 25. novembra - Ljubitelji knjig imajo danes še zadnji dan priložnost, da obiščejo 34. slovenski knjižni sejem v Cankarjevem domu (CD). Sejem so organizatorji navezali na stoletnico smrti pisatelja Ivana Cankarja in v obsežen program umestili okoli 300 dogodkov. Zvečer bo sejem sklenil pogovor med Slobodanom Šnajderjem in Dušanom Jovanovićem v Klubu CD.