Slovenija med sedmerico za potovanja najvarnejšimi državami

Ljubljana, 24. novembra - Mednarodni organizaciji International SOS in Control Risks sta objavili zemljevid tveganj v letu 2019. Slovenija se ob Danski, Finski, Norveški, Švici in Islandiji in Luksemburgu uvršča med za potovanja najvarnejše države, so pred dnevi sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).