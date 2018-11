Svet Evrope z novo pobudo proti seksizmu in spolnim zlorabam v evropskih parlamentih

Strasbourg, 23. novembra - Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je danes sprožila novo pobudo zoper seksizem in spolne zlorabe v parlamentih v Evropi. Poslanci držav članic so se ob tej priložnosti na slovesnosti v Helsinkih zavzeli za ukrepanje v domačih parlamentih, s katerim bi izkoreninili to nesprejemljivo vedenje, so sporočili s Sveta Evrope.