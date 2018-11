Glavne točke politične izjave o prihodnjih odnosih EU in Združenega kraljestva

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 23. novembra - K ločitvenemu sporazumu EU in Združenega kraljestva bo priložena tudi nezavezujoča politična izjava o prihodnjih odnosih. Izjava je zgolj politična namera, vse pomembne in občutljive podrobnosti bo treba še doreči v pogajanjih o prihodnjih odnosih, ki bodo po pričakovanjih zahtevna in dolga.