V DZ nenaklonjenost predlogu NSi za krajši čas kritja bolniške v breme delodajalcev

Ljubljana, 23. novembra - DZ danes na predlog NSi v prvem branju obravnava predloga novel zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter o delovnih razmerjih, s katerima bi skrajšali čas kritja bolniške v breme delodajalcev s 30 na 15 dni. Večina poslanskih skupin predlogu, ki so ga v preteklosti že imeli na mizi, ni naklonjena.