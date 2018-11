Mladi zamejci sklenili projekt Mreža Alpe Jadran

Ljubljana, 23. novembra - V prostorih državnega zbora v Ljubljani je danes potekalo sklepno srečanje v okviru podjetniško usmerjenega izobraževalnega programa za mlade zamejce Mreža Alpe Jadran. Predstavniki DZ so mlade spomnili na pomen ohranjanja slovenskega jezika in kulture, ki da sta naša prednost in bogastvo.