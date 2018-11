DZ obeležil dan Rudolfa Maistra z gostujočo razstavo

Ljubljana, 23. novembra - Državni zbor je obeležil dan Rudolfa Maistra z odprtjem gostujoče razstave Vojaškega muzeja Slovenske vojske z naslovom General in pesnik Rudolf Maister - Vojanov. Predsednik DZ Dejan Židan je v nagovoru kot pomembno označil gesto, da tudi v DZ izrazijo spoštovanje do slovenskega generala, pesnika, ljubiteljskega slikarja in ljubitelja knjig.