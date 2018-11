Rolling Stones brez filtra še na turnejo po ZDA

Miami, 24. novembra - Legendarna zasedba The Rolling Stones je napovedala, da bo s turnejo No Filter (Brez filtra) gostovala tudi po ZDA. Na svoji spletni strani so Stonesi za leto 2019 objavili 13 koncertnih datumov po ameriških stadionih. Turnejo bodo začeli 20. aprila v Miamiju, sklenili pa 21. junija v Chicagu. Vstopnice bodo naprodaj od 30. novembra.