Lokalne volitve v Novi Gorici: Pred drugim krogom umirjena kampanja

Nova Gorica, 25. novembra - V drugem krogu županskih volitev v Mestni občini Nova Gorica se bosta čez teden dni pomerila aktualni župan Matej Arčon in neodvisni kandidat gibanja Goriška.si Klemen Miklavič. Kandidata soočenje čakata optimistično in oba računata na zmago. Arčon bi tako dobil že tretji županski mandat, vendar tudi Miklavič ni novinec v lokalni politiki.

V prvem krogu volitev 18. novembra je neodvisni kandidat Arčon dobil 37,4 odstotka glasov, Miklaviča, ki je prav tako kandidiral s podpisi volivcev, pa je podprlo 25,4 odstotka volivcev.

Dosedanja volilna kampanja je potekala mirno in brez nizkih udarcev.

46-letni Matej Arčon je po poklicu je elektrotehnik, a je bil že od mladih let aktiven na področju politike, s katero se poklicno aktivno ukvarja že od leta 1997.

Leta 2010 je postal župan Mestne občine Nova Gorica, ponovno je bil za župana izvoljen jeseni 2014.

V mladosti se je Arčon aktivno ukvarjal z rokometom, kasneje je bil v vodstvu novogoriškega Rokometnega kluba in v predsedstvu Rokometne zveze Slovenije. Osem let je bil tudi predsednik novogoriške Športne zveze.

"Jaz sem navajen teči drugi krog na županskih volitvah, to se je zgodilo že leta 2010, 2014 in kot kaže tudi leta 2018. Pred drugim krogom bom dal vse od sebe, da občanom predstavim dosedanje delo in predvsem pomembne razvojne načrte, ki so pripravljeni za naprej, ki imajo tudi finančno podlago, to je evropska sredstva, kar bo Novo Gorico poneslo v naslednji razvojni preboj," je po prvem krogu za STA povedal Arčon.

Miklavič je vodja svetniške skupine Goriška.si. 43-letni doktor znanosti s področja izobraževanja in šolskih sistemov trenutno dela kot svetovalec Sveta Evrope na področju visokega šolstva, v domačem okolju pa kot pridruženi raziskovalec Centra za študij edukacijskih politik Univerze v Ljubljani in sodelavec Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja s področja mednarodnih projektov.

Več let je delal v tujini, po vrnitvi na Goriško se je priključil gibanju Goriška.si, kjer je poznan po vnosu novih idej, energije in pristopa v goriški politični prostor. Kolegi mu priznavajo vodstvene sposobnosti še iz študentskih časov, ko je vrsto let zasedal vodilna mesta tudi na mednarodni ravni.

V gibanju Goriška.si so prepričani, da bo Miklavičev strokovni prispevek ključnega pomena pri vzpostavljanju sodelovanja med lokalnimi podjetji, poklicnimi šolami, univerzo, tehnološkim parkom in javnimi ustanovami za boljša in okolju prijazna delovna mesta na Goriškem.

V novogoriškem mestnem svetu bo imela največ svetnikov prav Miklavičeva lista Goriška.si. Dobili so sedem sedežev, s petimi mesti jim sledita stranki SD in SDS, lista aktualnega župana Mateja Arčona je dobila štiri sedeže, Lista Roberta Goloba tri, po en sedež pa so osvojile SAB, Lista obrti in podjetništva, Lista Trnovske in Banjške planote, Zveza za Primorsko - ZZP, DESUS, NSi, Levica in SMC.

To nakazuje, da bo Miklavič v primeru izvolitve za župana lažje sodeloval z mestnim svetom.