Pogajanja za javni sektor v sklepni fazi

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 25. novembra - Pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja so v tem tednu prešla v sklepno fazo. S tremi sindikati so stavkovni sporazumi že parafirani, z večino preostalih sindikatov naj bi bili tik pred uskladitvijo. Tako vse kaže, da stavk, ki so bile napovedane za začetek decembra, ne bo.