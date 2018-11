Velenjska občina obnovila več cestnih odsekov in energetsko sanirala nekaj objektov

Velenje, 24. novembra - Velenjska občina je od avgusta do novembra obnovila oz. asfaltirala šest cestnih odsekov. Vrednost del je znašala 156.500 evrov. Zaključila je tudi tri velike energetske sanacije stavb, ki so v njeni lasti. Skupna vrednost teh del pa je znašala skoraj 776.000 evrov, so sporočili z velenjske občine.