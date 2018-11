Kline si želi predvsem hitrosti, ki je nujna za dober rezultat

Lake Louise, 23. novembra - Alpski smučarji so v Kanadi, kjer se bo v Lake Louisu sezona začela tudi za tekmovalce v hitrih disciplinah. Med tistimi, ki so ljubitelje smučanja v domovini že razveseljevali in razvajali z odličnimi vožnjami, je Boštjan Kline. Mariborčan si po minuli sezoni za pozabo želi znova občutiti hitrost, ki je nujna za želeni rezultat.