Na Špico se vrača festival noči in ognjenih ambientov Ana Plamenita

Ljubljana, 24. novembra - Ljubljanska Špica se bo danes med 17. in 21. uro prelevila v pokrajino ognjenih ambientov ter igre senc, za kar bodo poskrbeli organizatorji festivala Ana Plamenita. V soju na stotine svečk bo festival med drugim gostil papirnate velikane, Čarno ženo, pevko Vilalo in nemega čuvaja ognja. Poskrbljeno bo tudi za ustvarjanje in ples.