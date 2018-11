Letališču Prilozje pri Metliki se obetajo boljši časi

Metlika, 25. novembra - Metliška občina, Aeroklub Bela krajina in dolenjski poslovnež Ivan Kralj so nedavno podpisali dogovor o sodelovanju pri razvoju športno-turističnega vzletišča v Prilozju pri Metliki. Tam naj bi predvidoma do leta 2022 podaljšali vzletno-pristajalno stezo in uredili vso potrebno infrastrukturo. Naložbeni vložek naj bi terjal vsaj milijon evrov.