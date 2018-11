Cene nafte nižje

Singapur, 23. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale in so v primerjavi s prejšnjim petkom v povprečju nižje za tri dolarje. Analitiki padanje cen nafte pripisujejo dvema dejavnikoma: velikim zalogam surove nafte in skrbem glede ohlajanja globalnega gospodarstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.