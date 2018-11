Na Čufarjevih dnevih slavil Petelinji zajtrk

Jesenice, 23. novembra - Najboljša predstava 31. Čufarjevih dni, ki so se na Jesenicah sklenili v četrtek, je bila tako po oceni strokovne žirije kot po oceni publike Petelinji zajtrk v režiji Gojmirja Lešnjaka - Gojca in v koprodukciji Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ter Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Na festivalu so podelili tudi nagradi za najboljši vlogi.