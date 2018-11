O odbojkarskem selektorju nič novega

Portorož, 22. novembra - Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret še vedno ne more odgovoriti na vprašanje, ali bo Slobodan Kovač ostal selektor reprezentance. Pogodbo ima še do evropskega prvenstva, ki bo septembra tudi v Sloveniji, a je po svetovnem prvenstvu prišlo do kratkega stika, ali so težave rešene ali ne, pa tako še nekaj časa ne bo znano.