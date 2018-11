Najbližji sosedje mariborskega letališča se bojijo povečanega prometa

Hoče, 22. novembra - Hoški kulturni dom je bil danes po lanskem dogajanju okoli Magne spet prizorišče vroče javne razprave, tokrat o prostorskih spremembah na območju letališča. Medtem ko so se pripravljavci državnega prostorskega načrta najbližje prebivalce trudili pomiriti, so bili slednji precej skeptični do načrta za povečanje potniškega in tovornega prometa.