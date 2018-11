Evropske borze trgovanje sklenile s padci

London/Frankfurt/Pariz, 22. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje sklenile s padcem. Vlagatelji po poročanju tujih agencij spremljajo predvsem odnose med EU in Italijo, ki sta v sporu zaradi proračunskih načrtov Italije za leto 2019. Prav tako z zanimanjem sledijo pogajanjem med EU in Veliko Britanijo glede brexita.