Po opozorilih z okrogle mize se pritiskov na novinarstvo ne sme pomesti pod preprogo

Ljubljana, 22. novembra - Groženj in pritiskov na novinarstvo se ne sme pomesti pod preprogo, so opozorili govorci na okrogli mizi festivala Naprej/Forward. Izpostavili so pomen sodelovanja med novinarji in opozorili, da morata za novinarji, ki doživljajo pritiske, stati tako ceh kot medijska hiša. Novinarji lahko le tako nadaljujejo delo, ki je bilo prekinjeno nasilno.