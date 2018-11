Pričenja se evropski teden testiranja na hiv

Ljubljana, 23. novembra - Od danes do 30. novembra poteka kampanja Evropski teden testiranja na hiv s sloganom Testiraj. Zdravi. Prepreči. Njen namen je osebe, ki so se izpostavile tveganju za okužbo s hiv, spodbuditi k testiranju, zdravstveno osebje pa opozoriti, naj testiranje ponudi pogosteje. Letos se ponovno pričakuje nizko število novih diagnoz, so sporočili z NIJZ.