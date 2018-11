Tedenski pregled - svet od 23. do 29. 11.

Ljubljana, 30. novembra - Dodatno so se zaostrili odnosi med Rusijo in Ukrajino ter Srbijo in Kosovom. V Bruslju so voditelji 27 članic potrdili sporazum o brexitu. Zaradi visokih cen bencina so se nadaljevali protesti v Franciji. Na rdečem planetu je prvič po letu 2012 pristalo Nasino robotsko plovilo. Na Kitajskem naj bi ustvarili prva gensko spremenjena dojenčka.