Židan: Tudi naš čas potrebuje ljudi Maistrovega kova

Maribor, 22. novembra - November 1918 je bil za Maribor in Štajersko po zaslugi generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev prelomni čas. "Tudi naš čas potrebuje ljudi Maistrovega kova - odločne, samozavestne, pogumne,... nesebične in poštene, domoljube z umetniško dušo," je na nocojšnji državni proslavi ob dnevu Rudolfa Maistra povedal predsednik DZ Dejan Židan.