Maistrova knjižnica z znakom kulturni spomenik državnega pomena

Maribor, 22. novembra - Potem ko je vlada prejšnji teden razglasila Maistrovo knjižnico v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) za kulturni spomenik državnega pomena, ji je minister za kulturo Dejan Prešiček danes predal tudi uradni znak za to. Po njegovih besedah je to priznanje knjižnici za vztrajnost in še en dokaz izjemnega pomena te zbirke.