Dosežen dogovor o prenosu Cimosa Kinematike

Koper, 22. novembra - Po koncu današnjih pogovorov, v katere so bili vključeni tudi predstavniki sveta delavcev in sindikata, je bil dosežen končni dogovor o prodaji Cimosa Kinematike turškemu Kücükoglu Holding. Dogovor vključuje tudi prenos 46 zaposlenih na programu kinematike ter določene varovalke, kot je ta, da bo sedež družbe za vsaj pet let ostal v Kopru.