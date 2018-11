Ljubljana, 22. novembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,45 milijona evrov prometa. Najbolj prometne so bile delnice Krke, Petrola, NLB in Zavarovalnice Triglav. Indeks je zrasel za odstotek, k temu so pripomogle vse vodilne delnice, razen delnic Luke Koper.