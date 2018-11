Evropske borze v rdečem, newyorške zaradi praznika zaprte

London/Frankfurt/Pariz/New York, 22. novembra - V New Yorku je borzni parket danes zaradi praznika ostal zaprt, v Evropi pa se indeksi gibajo pod gladino. Se je pa objavi novice, da so pogajalci EU in Velike Britanije dogovorili o osnutku politične izjave o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, okrepila vrednost funta.