Naložbeni načrt za Evropo po mnenju Bruslja ponovno oživil naložbe v Evropi

Bruselj, 22. novembra - Naložbeni načrt za Evropo, imenovan tudi Junckerjev načrt, je v štirih letih od začetka izvajanja pripomogel, da so se naložbe vrnile na vzdržno raven, ugotavlja Evropska komisija. Naložbeni načrt je presegel cilj in pričakovanja ter je do zdaj zagotovil naložbe v višini 360 milijard evrov, pri čemer dve tretjini prihajata iz zasebnih virov.