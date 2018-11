Vladna stran danes pričakuje morebitne pripombe sindikatov

Ljubljana, 23. novembra - Pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja so ta teden prešla v sklepno fazo. Vladni pogajalci so parafirali sporazume s šolskim in dvema zdravstvenima sindikatoma, tik pred uskladitvijo so tudi s Počivavškovo skupino. Od te danes pričakujejo morebitne pripombe in stališča glede vprašanj, ki jih nazadnje še niso povsem dorekli.