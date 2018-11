Vlada potrdila odvzem 200 medvedov iz narave

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je danes izdala odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda iz narave, po katerem je do 30. septembra 2019 predviden odvzem 200 medvedov. Za odstrel je predvidenih 175 medvedov, lovci lahko to storijo do 30. aprila 2019. Medtem pa se iz narave ne bo smelo odvzeti volkov.