Nemški kristjani se pritožujejo nad zgodnjimi božičnimi sejmi

Berlin, 22. novembra - Evangeličanska cerkev v Nemčiji in rimskokatoliška škofija v Essnu sta danes izrazili neodobravanje nad vedno zgodnejšim odpiranjem božičnih sejmov in komercializacijo božiča. Opozorili so, da božič izgublja na pomenu, češ da to ni zabava lučk ob koncu leta, ampak praznik Jezusovega rojstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.