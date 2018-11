Mayeva: Osnutek politične izjave o prihodnjih odnosih dober za Združeno kraljestvo

London, 22. novembra - Osnutek politične izjave o prihodnjih odnosih po brexitu, o katerem so se dogovorili pogajalci EU in Združenega kraljestva, je dober za celotno Združeno kraljestvo, je danes v prvem odzivu poudarila britanska premierka Theresa May. Kot je dodala, gre dogovor v korak s tistim, za kar so se Britanci odločili na referendumu leta 2016.