Odpoklic bambusne skodelice TO GO s pokrovom

Ljubljana, 22. novembra - Podjetje Acron je iz prodaje odpoklicalo bambusno skodelico TO GO s pokrovom, ki je bilo naprodaj v prodajalnah Office & More, Bags & More in La Mans po Sloveniji saj je bila pri preskušanju vzorcev v Nemčiji ugotovljena previsoka specifična migracija formaldehida in melamina iz izdelkov, zato lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.