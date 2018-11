Policisti v tovornjakih na Gruškovju odkrili 14 migrantov

Gruškovje/Koper, 22. novembra - Policisti so na mejnem prehodu Gruškovje v sredo in danes v dveh turških in enem bolgarskem tovornjaku s turškim priklopnikom izsledili 14 migrantov, ki so v državo vstopili ilegalno, in jih predali hrvaškim policistom. Štiri migrante, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, so danes in v sredo odkrili tudi na območju Ilirske Bistrice.