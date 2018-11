Poročilo: V Evropi se je upočasnilo podaljševanje pričakovane življenjske dobe

Bruselj, 22. novembra - Stalno podaljševanje pričakovane življenjske dobe se je v Evropi po letu 2011 občutno upočasnilo. Še vedno tudi obstajajo velike razlike med državami in znotraj njih, pri čemer so zapostavljene predvsem osebe z visoko stopnjo izobrazbe, kaže letošnje skupno poročilo Evropske komisije in OECD o pregledu zdravstva v Evropi.