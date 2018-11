Bratuškova na Koroškem o največjih regijskih cestnih projektih

Slovenj Gradec/Črna na Koroškem, 22. novembra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se to popoldne mudi na Koroškem. Med drugim si je ogledala terenske aktivnosti na projektu tretja razvojna os in potek del pri rekonstrukciji skoraj šestkilometrskega odseka ceste Mežica-Črna. Glede slednjega je izrazila zadovoljstvo, da dela potekajo skladno s časovnimi in finančnimi okviri.