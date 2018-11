Ptujski zdravstveni dom v širitev programa na področju duševnega zdravja

Ptuj, 22. novembra - Ptujski zdravstveni dom v letu 2019 začenja z vzpostavitvijo nove dejavnosti in pomembne naložbe. Potem ko so pred časom opravili analizo duševnega zdravja v občinah soustanoviteljicah, so postali eden od petih zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer bodo vzpostavili center za duševno zdravje. V okviru dodatnih programov bodo zaposlili 35 ljudi.