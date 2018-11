EU in Združeno kraljestvo z dogovorom o osnutku izjave o prihodnjih odnosih

Bruselj, 22. novembra - Pogajalci EU in Združenega kraljestva so se dogovorili o osnutku politične izjave o prihodnjih odnosih, so danes potrdili v Evropski komisiji v Bruslju. Osnutek, ki je pricurljal v medije, med drugim predvideva, da bo mogoče prehodno obdobje po brexitu podaljšati za dve leti, do konca leta 2022.