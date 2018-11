Na Dunaju odprli koordinacijsko pisarno za Beethovnovo obletnico leta 2020

Dunaj, 23. novembra - Na Dunaju so odprli pisarno, ki bo središče dogodkov ob 250. obletnici rojstva Ludwiga van Beethovna leta 2020. Prestolnica Avstrije jo je ustanovila z namenom združevanja in vodenja številnih prireditev in tržnih dejavnosti, ki jih načrtujejo v jubilejnem letu. Pisarna se nahaja v okrožju Josefstadt blizu mestne hiše in parlamenta.