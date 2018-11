Funt raste po dogovoru o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom

London, 22. novembra - Britanski funt, ki je prejšnji teden padal po zapletih z brexitom, danes raste po objavi novice, da so pogajalci EU in Združenega kraljestva dogovorili o osnutku politične izjave o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom. Močnejši funt je slaba novica za britanske izvoznike, zato padajo delnice multinacionalk.