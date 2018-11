Lokalne volitve v Mariboru: Napeta tekma za županski stolček

Maribor, 25. novembra - V bitki za položaj župana Mestne občine Maribor med letos rekordnimi 18 kandidati ostajata politično še neizkušeni podjetnik Saša Arsenovič in nekdanji župan Franc Kangler. Nekoliko boljše obete za zmago ima prvi, ki predstavlja nov, urbani obraz Maribora, medtem ko je Kangler že prekaljen maček v politiki in nagovarja predvsem obrobje.

Arsenovič, ki kljub zbranim podpisom občanov nastopa kot županski kandidat SMC, je bil v prvem krogu volitev uspešnejši, zbral je 38 odstotkov glasov. Kanglerju, ki ga poleg njegove NLS podpirajo še SDS, SLS in SNS, pa so volivci izkazali 31-odstotno podporo, čeprav je moral še pred šestimi leti na zahtevo ulice predčasno končati svoj takratni županski mandat.

Potem ko so volilno kampanjo pred prvim krogom volitev zaznamovale osebne diskreditacije, ne sicer po njuni krivdi, sta tako Arsenovič kot Kangler po objavi rezultatov v nedeljo zvečer napovedala spoštljiv, hkrati pa vztrajen nadaljnji boj za županski položaj.

"Upam, da bo zdaj volilna kampanja bolj orientirana naprej, v program, vsebine, prihodnost in skrb za vse meščane Maribora," je dejal Arsenovič, ki v primeru izvolitve obljublja "mesto, ki bo delalo za vse".

"Iz mestne uprave bomo naredili učinkovit servis za vse, iz Maribora pa mesto, na katerega bomo ponosni," pravi 52-letni nekdanji teniški igralec, po izobrazbi pravnik, ki je v središču Maribora postavil vrsto priljubljenih gostinskih in namestitvenih objektov, kot so Taco's, Restavracija Rožmarin, Gostilna in Hotel Maribor.

Za razliko od Arsenoviča ima Kangler dolgoletne izkušnje v politiki, kar med drugim kaže v boljšem poznavanju lokalne samouprave. Potem ko je bil skoraj tri mandate poslanec DZ, se je leta 2006 preselil na položaj mariborskega župana, kjer je ostal do konca leta 2012, ko je moral po očitkih o korupciji in uličnih protestih odstopiti.

Vrnitev na politično prizorišče je po padlih sodnih postopkih zoper njega Kangler poskušal doseči že na volitvah pred štirimi leti, a je bil v drugem krogu prisiljen priznati poraz proti Andreju Fištravcu, velikemu poražencu tokratnega prvega kroga županskih volitev.

Glede na splošno nezadovoljstvo javnosti z odhajajočim županom sicer Kanglerju v primerjavi z letom 2014 pripisujejo več možnosti za vrnitev v župansko pisarno. V prid temu govori tudi podpora vsaj štirih političnih strank, bolje kot Arsenovič se je odrezal tudi na volilnih soočenjih.

Po drugi strani naj bi bila prednost Arsenoviča v tem, da je "nov obraz" in lahko tako dejansko prinese Mariboru spremembo, medtem ko naj bi leto dni starejši Kangler, po izobrazbi prav tako pravnik, predstavljal "vračanje v pretekle čase".

Kangler vztraja, da so se vsi očitki zoper njega izkazali za neutemeljene, da je v času županovanja izvedel veliko dobrih projektov za mesto in da bi lahko še več naredil za Maribor. "Ob sebi sem zbral ekipo, ki lahko Maribor ponovno postavi na evropski zemljevid," je izpostavil v volilnem programu.

Tekmeca bosta ostala tudi po volitvah. Oba bosta namreč v prihodnjih štirih letih mestna svetnika, pri tem pa uživala približno enak delež podpore kolegov. Arsenovičeva neodvisna lista ima s SMC 14 glasov, Kanglerjeva NLS pa z SDS 13 glasov v 45-članskem mestnem svetu. Na čigavo stran se bodo postavili ostali, še ni znano, sodeč po dosedanjih odzivih pa jih bo najverjetneje nekaj več pri Arsenoviču.

Fištravec, ki se najverjetneje umika iz politike, ne bo podprl ne Arsenoviča ne Kanglerja, ker meni, da nimata ustrezne "moralne integritete". "Od obeh kandidatov pričakujem zavzemanje in borbo za vijolično in ne zeleno barvo," je pomenljivo dodal. Arsenoviču sicer večkrat očitajo, da deluje "po navodilih iz Ljubljane".