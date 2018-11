Vojaki po skupnih pogajanjih še na usklajevanje z resornim ministrstvom

Ljubljana, 25. novembra - V pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja so vključeni tudi vojaki, ki nimajo možnosti stavke. Kot pravi Marjan Lah iz sindikata ministrstva za obrambo, je kot za ostale, uvrščene do 26. plačnega razreda, tudi za vojake predviden dvig za en plačni razred. Za nekatera delovna mesta v vojski pa so uskladili dvig za dva.